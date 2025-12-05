Dragos l' uomo che ha coperto la fuga di Tatiana a Nardò Nella famiglia di lei nessuno lo conosceva

Nella famiglia di Tatiana nessuno conosceva Dragos. Eppure tra la studentessa 27enne che vive a Nardò e il 30enne originario della Romania, ma che da diverso tempo abita in Salento, c'era qualcosa in più di una semplice amicizia. Dragos Ioan Gheormescu è l’uomo che ha coperto la fuga di Tatiana ospitandola segretamente nella sua mansarda. Un allontanamento durato 11 interminabili giorni, anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dragos, l'uomo che ha coperto la fuga di Tatiana a Nardò. Nella famiglia di lei nessuno lo conosceva

