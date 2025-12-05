dove vedere inter como chivu con la thu la fabregas punta su paz orari e probabil

Milano, 5 dicembre 2025 – Una sfida tutta da gustare tra la miglior difesa, il Como, e il miglior attacco, l’Inter. Chivu contro Fabregas, Lautaro Martinez contro Nico Paz: una sfida al vertice. Un derby lombardo di alta classifica e con tanti temi intrinsechi, finanche a toccare il mercato. In primis, è uno scontro diretto tra due formazioni con qualità e filosofia di gioco chiare, l’identità data dai due tecnici è riconoscibile, con possesso palla alto e dominio del gioco, seppur da prerogative diverse. Como più di fraseggio ragionato, Inter più intenta ad andare in verticale, ma con la chiara volontà di comandare le partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

