Dosso del Liro capre in fuga dai lupi | il gregge dell’allevatrice 19enne ritrovato a quota 2.500 metri

Dosso del Liro, 5 dicembre 2025 – In piena notte, mentre era da sola sui monti, a soli 19 anni, una allevatrice che da poco si è avviata alla produzione di formaggi artigianali, si è trovata a dover fare i conti con un branco di lupi che ha assalito il suo gregge di oltre quaranta capre, spaventandole e disperdendole. Alcune sono rimaste ferite, altre sono fuggite in quota, fino a scomparire tra i versanti impervi del Monte Carinello, sopra Dosso del Liro, al confine con la Svizzera. Per dieci giorni padre e figlia hanno cercato senza sosta gli animali, ormai senza più speranze di riportarle a casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

