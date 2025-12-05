Doppio singolo natalizio per il crooner Giuliano Ligabue
Dopo il successo del suo ultimo singolo I've Got You Under My Skin, Giuliano Ligabue torna con un doppio appuntamento discografico dedicato alla magia del Natale. Due classici intramontabili, registrati dal vivo il 14 dicembre 2024 al Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda (PC) durante lo stesso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
