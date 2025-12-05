Doppio singolo natalizio per il crooner Giuliano Ligabue

Ilpiacenza.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo del suo ultimo singolo I've Got You Under My Skin, Giuliano Ligabue torna con un doppio appuntamento discografico dedicato alla magia del Natale. Due classici intramontabili, registrati dal vivo il 14 dicembre 2024 al Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda (PC) durante lo stesso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Anche Owen Wilson nel singolo di Natale dei Killers - La band prosegue nella tradizione dei brani natalizi e annuncia un cast stellare per il video che accompagnerà il singolo Tradizione. Riporta 105.net

Arriva il singolo natalizio del maestro Gianni Mazza - "Buon Natale (anche ai leoni)" è il titolo del nuovo singolo del maestro Gianni Mazza, in uscita venerdì 21 novembre per Don't Worry/Believe Digital. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Doppio Singolo Natalizio Crooner