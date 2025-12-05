Dopo Pisa altra multa di 5.000 euro per l’Inter | il motivo
Il Giudice sportivo, avvocato Alessandro Zampone, ha stabilito una sanzione nei confronti dell’Inter a seguito di quanto avvenuto durante la gara di Coppa Italia contro il Venezia. Il club nerazzurro dovrà infatti pagare un’ammenda di 5.000 euro. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, la decisione arriva per un episodio verificatosi al 32° minuto della ripresa, quando una parte della tifoseria interista avrebbe intonato un coro ritenuto denigratorio nei confronti del pubblico avversario. La sanzione, seppur contenuta, rientra nel quadro delle misure volte a reprimere comportamenti non conformi al corretto svolgimento delle competizioni sportive e a tutelare il clima di rispetto tra le tifoserie. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
