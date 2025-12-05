Dopo l’Italia anche l’Ue apre un’istruttoria su l’Ai di Whatsapp

Intelligenza artificiale, guai veri per Meta: dopo l’Antitrust italiana, pure l’Ue apre un’istruttoria sul (ben poco) strano caso dell’Ai di Whatsapp. L’impianto dei dubbi, e delle accuse, su cui Bruxelles dovrà fare chiarezza è molto simile ai rilievi avanzati dall’autorità garante italiana. In pratica, c’è da verificare se l’aver annesso l’Ai di Meta a Whatsapp . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Dopo l’Italia anche l’Ue apre un’istruttoria su l’Ai di Whatsapp

