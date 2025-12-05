Dopo l’attacco dei lupi il miracolo | il gregge della pastora di 19 anni torna a casa quasi intatto

Per lei quelle capre non erano solo animali. Erano il primo vero passo verso una vita scelta e costruita con le proprie mani: il piccolo allevamento, i formaggi artigianali, le albe in malga e le sere passate a contare una per una le sue compagne di lavoro e di sogno. A 19 anni, questa giovane. 🔗 Leggi su Quicomo.it

