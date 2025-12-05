AGI - Il fuoco sacro di Olimpia riposa custodito, per questa notte, al Quirinale, dove persino i roghi del Grande Incendio neroniano non osarono attecchire. La torcia accesa in Grecia è stata consegnata ieri stasera a Sergio Mattarella; il Presidente la farà ripartire alla volta di Milano, che ospita con Cortina questa edizione dei Giochi Invernali, non prima del 7 dicembre. La consegna ha avuto luogo il giorno di Santa Barbara, protettrice di tutti coloro che hanno a che fare con le fiamme (pompieri, artiglieri, genieri, artificieri e altro): se al Colle sedessero ancora i Papi, la circostanza assumerebbe ben altro sapore. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dopo 20 anni la fiaccola olimpica è tornata in Italia. Oggi dal Quirinale comincia il suo viaggio