DOOGEE migliora S200 e S200 X con le VIP Edition | ecco i passi avanti e le ricche offerte di lancio

DOOGEE lancia S200 VIP e S200 X VIP, due smartphone che rinnovano la serie con diversi miglioramenti, ricche confezioni e offerte lancio. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - DOOGEE migliora S200 e S200 X con le VIP Edition: ecco i passi avanti e le ricche offerte di lancio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Doogee S200 Ultra: lo smartphone rugged che spinge le performance all'estremo - Il marchio Doogee ha svelato, per mezzo di una nota ufficiale, il suo nuovo modello di punta, l'S200 Ultra, destinato agli appassionati di outdoor e agli amanti della tecnologia estrema. Scrive adnkronos.com

Nuovo rugged flagship DOOGEE con sconti di lancio eccezionali - Sconto Amazon: attualmente, è disponibile un coupon di 200€ su Amazon per l'acquisto di questo nuovo smartphone. Riporta tomshw.it

Lo smartphone che elimina cover e powerbank: oggi a un super prezzo - Se siete stanchi di dover portare con voi sempre una cover ultraresistente o una powerbank per non restare a secco di batteria, il DOOGEE S200 Plus è la risposta definitiva. Segnala tomshw.it