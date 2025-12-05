Donne diacono la teologa | Si perpetua la discriminazione cambiare è possibile
Intervista a suor Linda Pocher, che Francesco incaricò di parlare ai cardinali consiglieri di come “smaschilizzare la Chiesa”: “E’ un problema culturale più che teologico, sarà determinante il fattore tempo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
#Juorno #donne #diacono, nuovo #stop dal #Vaticano: la commissione si divide e rinvia tutto al Papa Vai su X
Buon Giovedí 6 Novembre, oggi la chiesa festeggia San Leonardo di Noblac, un eremita, diacono e abate francese del VI secolo, noto per il suo aiuto ai carcerati e per essere diventato il protettore delle donne incinte. San Leonardo era un amico di San Remi - facebook.com Vai su Facebook
Donne diacono, la teologa: “Si perpetua la discriminazione, cambiare è possibile” - Intervista a suor Linda Pocher, che Francesco incaricò di parlare ai cardinali consiglieri di come “smaschilizzare la Chiesa”: “E’ un problema culturale più ... Lo riporta repubblica.it
La suora teologa: “Il Conclave va cambiato. Sì alle donne cardinali” - E “non poteva essere altrimenti con un Conclave così frastagliato”, commenta suor Linda Pocher, teologa e religiosa salesiana che papa ... Segnala quotidiano.net
Donne diacono, il Papa chiude: "Non ora" - L'annuncio, quasi a sorpresa, è del prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il ... Riporta ilgiornale.it
Papa Francesco chiude all’ipotesi del diaconato femminile: “Fare spazio alle donne non significa dare loro un ministero” - “Se si tratta di diaconi con gli ordini sacri, no”, ha risposto il Papa ad una domanda sulle donne diacono nell’intervista concessa a Norah O’Donnell, direttrice di Cbs Evening News, trasmessa nel ... Lo riporta repubblica.it
Papa Francesco chiude alle donne diacono: 'Tempi non maturi' - E' uno dei temi più sensibili all'interno dei lavori del Sinodo, tanto che nelle ultime ore erano trapelati ... Lo riporta ansa.it
Donne diacono, LGBTQ+ e ambiente: Leone XIV tra inclusione e conservazione - L’elezione di Papa Leone XIV, il primo pontefice americano nella storia della Chiesa, segna l’inizio di una nuova fase per il Vaticano. Da iodonna.it