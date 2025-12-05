Donna uccisa rintracciato il marito | ha cercato di impiccarsi è grave

È finita la fuga dell'uomo che mercoledì ha ucciso la moglie in provincia di Ancona. Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone fuggito dopo il femminicidio della moglie, Sadjide Muslija, avvenuto a Pianello Vallesino di Monte Roberto, è stato trovato gravemente ferito in un bosco nella frazione Braccano di Matelica (Macerata) dopo aver tentato il suicidio. Per trenta ore aveva fatto perdere le sue tracce, in fuga a bordo della sua Smart bianca mentre la Procura di Ancona lo cercava anche all'estero, tanto da avere emesso nei suoi confronti un mandato di fermo internazionale con l'accusa di omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Donna uccisa, rintracciato il marito: ha cercato di impiccarsi, è grave

