Donna ferita dopo incidente stradale il Comune la risarcisce compensando i debiti Tari

Il Comune di Canicattì ha disposto la liquidazione di una somma di 6.000 euro a titolo di risarcimento danni in favore di una donna coinvolta in un incidente stradale avvenuto nel mese di febbraio dell’anno scorso. Si tratta di un provvedimento di natura gestionale volto a chiudere la vicenda. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

