Donna derubata nel parcheggio di un supermercato la fuga dei ladri finisce a Narni | la ricostruzione

Ternitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Roma a Corciano per rubare: la fuga dei ladri finisce a Narni scalo. Tre ragazzi di origini sudamericane, un peruviano e due cubani con età compresa fra 20 e 33 anni, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato in concorso.Secondo quanto ricostruito dai. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

