Donatori di organi in calo L’Aido lancia un appello | Regalate speranze di vita

Calo dei donatori di organi nel Lodigiano, Aido provinciale dà l’allarme "serve più informazione". Le iscrizioni all’Aido in provincia, negli ultimi anni, sono in aumento: 8020 gli iscritti, fonte Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute, a cui vanno aggiunti 460 membri di San Colombano al Lambro, per un totale di quasi 8500 soci. Il problema riguarda invece i consensi alla donazione, espressi al momento del rinnovo della carta d’identità: in Lombardia, dal 2020 ad oggi, si registra una perdita secca di 9 punti, da 69,1%, a 60,2%. In provincia la situazione è ancora più difficile: si passa dal 62,9% di sì nel 2020, diventati 66,2% nel 2023 e 60,3% nel 2024, al 55,9% odierno, con una perdita continua e preoccupante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donatori di organi in calo. L’Aido lancia un appello: "Regalate speranze di vita"

