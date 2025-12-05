Don Vitaliano e il presepe choc | Facciamo a pezzi Gesù Bambina

Un Gesù. bambina. E se possibile, "da fare a pezzi". Sta facendo discutere l'intervista di don Vitaliano Della Sala, parroco di Capocastello in provincia di Avellino. Il sacerdote, intervistato da una tv locale, mette subito in chiaro che la sua è solo "una provocazione", utile a "far discutere" e riflettere sul senso del Natale e del messaggio cristiano. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45198500 Tuttavia i toni e i modi a detta di molti non solo sono eccessivi ed estremi, ma addirittura pericolosi in un momento in cui la religione cattolica e la spiritualità del mondo occidentale sembrano essere messi sotto assedio da un lato dall'Islam sempre più radicale e aggressivo e dall'altro dalla stessa presunta laicità dell'Unione europea, pericolosamente vicina a un concetto di "dittatura atea" che spesso e volentieri va a braccetto con l'ideologia woke. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Don Vitaliano e il presepe choc: "Facciamo a pezzi Gesù Bambina"

