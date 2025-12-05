Don Verità polemica inutile

Il sindaco di Modigliana Jader Dardi replica alle critiche mossegli dai capigruppo consiliari di minoranza Adriano Cheli e Alba Maria Continelli l’altro ieri sul Resto del Carlino in relazione all’incontro pubblico, tenutosi domenica scorsa nella sala del consiglio comunale, per ricordare i 140 anni dalla scomparsa don Giovanni Verità (1807–1885), sacerdote-patriota e famoso protagonista del Risorgimento. In sostanza la commemorazione, secondo i capigruppo, avrebbe visto come protagonista più il ravennate don Isidoro Giuliani (1918–2008), di cui ai presenti la Federazione delle Cooperative ha donato il volume ‘Don Isidoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

don verit224 polemica inutile"Don Verità, polemica inutile" - Inoltre la conferenza, a loro dire, avrebbe dovuto promuoverla il Comune, in quanto ente istituzionale del borgo natio di don Verità, cui sono dedicati il museo civico nella sua abitazione, rimasto ... Scrive lanazione.it

