Don Verità polemica inutile
Il sindaco di Modigliana Jader Dardi replica alle critiche mossegli dai capigruppo consiliari di minoranza Adriano Cheli e Alba Maria Continelli l’altro ieri sul Resto del Carlino in relazione all’incontro pubblico, tenutosi domenica scorsa nella sala del consiglio comunale, per ricordare i 140 anni dalla scomparsa don Giovanni Verità (1807–1885), sacerdote-patriota e famoso protagonista del Risorgimento. In sostanza la commemorazione, secondo i capigruppo, avrebbe visto come protagonista più il ravennate don Isidoro Giuliani (1918–2008), di cui ai presenti la Federazione delle Cooperative ha donato il volume ‘Don Isidoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sindaco, la nostra non era polemica: era verità. E i fatti di Torino lo dimostrano. Il caso delle chiavi della città consegnate alla Dottoressa Albanese lo avevamo contestato da subito: non per polemica, ma per rispetto delle istituzioni e soprattutto della Città. Po - facebook.com Vai su Facebook
"Don Verità, polemica inutile" - Inoltre la conferenza, a loro dire, avrebbe dovuto promuoverla il Comune, in quanto ente istituzionale del borgo natio di don Verità, cui sono dedicati il museo civico nella sua abitazione, rimasto ... Scrive lanazione.it