Il sindaco di Modigliana Jader Dardi replica alle critiche mossegli dai capigruppo consiliari di minoranza Adriano Cheli e Alba Maria Continelli l’altro ieri sul Resto del Carlino in relazione all’incontro pubblico, tenutosi domenica scorsa nella sala del consiglio comunale, per ricordare i 140 anni dalla scomparsa don Giovanni Verità (1807–1885), sacerdote-patriota e famoso protagonista del Risorgimento. In sostanza la commemorazione, secondo i capigruppo, avrebbe visto come protagonista più il ravennate don Isidoro Giuliani (1918–2008), di cui ai presenti la Federazione delle Cooperative ha donato il volume ‘Don Isidoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Don Verità, polemica inutile"