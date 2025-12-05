Domenica c’è la Sangiustese Matelica tre turni a Tempestilli È l’ora del neo arrivato Lapi

Il Matelica si prepara per il match interno di domenica con la Sangiustese. In panchina non ci sarà mister Lorenzo Ciattaglia perché squalificato. Al suo posto andrà il vice Marco Fabrizi. Oltre a ciò si cerca la "quadra" sull’organico. Per tre giornate mancherà il difensore Tempestilli che, dopo essere stato espulso (per doppia ammonizione) domenica scorsa a Montecchio, ha protestato vivacemente nei confronti di arbitro e assistente, i quali hanno poi messo tutto a referto. E così è arrivata la "mano pesante" del giudice sportivo, che lo ha appiedato per tre turni. Un’altra tegola per il gruppo biancorosso, già decimato dagli infortuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

