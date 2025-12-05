Domenica al Museo e Concerto di Natale alla Galleria Nazionale della Puglia Girolamo e Rosaria Devanna

Baritoday.it | 5 dic 2025

Domenica 7 dicembre torna #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali.In occasione dell'ultimo appuntamento del XXIII Itinerario. 🔗 Leggi su Baritoday.it

domenica al museo e concerto di natale alla galleria nazionale della puglia girolamo e rosaria devanna

© Baritoday.it - Domenica al Museo e Concerto di Natale alla Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”

