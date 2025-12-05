Dolci finiti al buffet nozze in India trasformate in guerriglia | matrimonio annullato e famiglie in tribunale

La festa finisce prima di iniziare per Rasgulla finiti. Doveva essere una giornata solenne, di gioia e riconciliazione tra famiglie. In poche ore è diventata cronaca pura, quasi grottesca. A Bodh Gaya, nel Bihar, in India, un matrimonio si è trasformato in una zona di combattimento dopo che il dessert tradizionale, i celebri rasgulla, era terminato troppo presto al buffet. Una mancanza apparentemente banale, ma sufficiente ad accendere una miccia già pronta, tra tensioni familiari pregresse, rivendicazioni e gelosie mai sopite. Secondo quanto riferito dalla polizia, la cerimonia si era appena conclusa quando alcuni invitati, accorgendosi della scarsità dei dolci, hanno iniziato a protestare contro la famiglia dello sposo, ritenuta responsabile dell’organizzazione del banchetto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Dolci finiti al buffet, nozze in India trasformate in guerriglia: matrimonio annullato e famiglie in tribunale

