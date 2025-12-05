Documenti falsi per lavorare in hotel | smascherata donna che si spacciava per cittadina UE a Rimini
Arrestata a Rimini una cittadina moldava con documenti rumeni falsi: tentava di eludere le norme sull’immigrazione e ottenere benefici. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
