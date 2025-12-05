Documenti falsi per lavorare in hotel | smascherata donna che si spacciava per cittadina UE a Rimini

Notizie.virgilio.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestata a Rimini una cittadina moldava con documenti rumeni falsi: tentava di eludere le norme sull’immigrazione e ottenere benefici. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

documenti falsi per lavorare in hotel smascherata donna che si spacciava per cittadina ue a rimini

© Notizie.virgilio.it - Documenti falsi per lavorare in hotel: smascherata donna che si spacciava per cittadina UE a Rimini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Documenti Falsi Lavorare Hotel