Dna compatibile con Sempio

di Stefano Zanette GARLASCO (Pavia) Precisione, prudenza, tante certezze e dubbi. In novantatré pagine di perizia la genetista Denise Albani, cui la gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha chiesto di leggere le tracce sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, offre una fotografia precisa, con i limiti delle facoltà della scienza di oggi su reperti già analizzati e consumati, sulla loro attribuizione ad Andrea Sempio, il nuovo indagato per un omicidio che vede Alberto Stasi, fidanzato della vittima, condannato in via definitiva a 16 anni. Il responso di Albani può essere letto in due direzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Dna compatibile con Sempio"

