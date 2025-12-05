Divieto di Passaggio al Bosco | gli editori rossi s’inventano i teli neri sugli stand in segno di protesta

Ormai non sanno più cosa inventarsi contro Passaggio al Bosco, la casa editrice presente a Più libri più liber i nonostante gli appelli degli antifascisti da copione. La fiera del libro in corso alla Nuvola di Roma. E così, dopo che Corrado Augias aveva declinato l’invito alla fiera per protestare contro la casa editrice, ecco spuntare i pannelli oscurati per mezz’ora, domani, da alcune aziende editoriali che accusano Passaggio al Bosco di apologia al nazismo. I pannelli oscurati. Domani alle 15:00 eo, Fandango, Bao, Voland, Sur e Round Robin editrice chiuderanno simbolicamente i propri stand per 30 minuti, oscurandoli con dei teli neri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Divieto di “Passaggio al Bosco”: gli editori rossi s’inventano i teli neri sugli stand in segno di protesta

