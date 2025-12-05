"Omissioni e distorsioni nel criticare la sentenza e nel parlare di ‘ennesima delegittimazione delle forze di polizia’ e di decisione che ‘mina la credibilità dello Stato e di chi lo rappresenta, ma anche la coesione sociale’; false affermazioni (su un articolo di stampa nazionale è stato scritto che il ‘gambiano che è ha staccato una falange ad una poliziotta è stato assolto e rimesso in libertà’; considerazioni che appaiono del tutto improprie e sganciate dalla realtà dei fatti, anche da parte di esponenti politici di primo piano". Il procuratore di Ascoli Piceno Umberto Monti stigmatizza le critiche di esponenti politici e sindacati di polizia che hanno espresso giudizi fortemente negativi sulla sentenza del tribunale di Ascoli riguardo il gambiano assolto per incapacità di intendere e di volere al momento dell’aggressione ad agenti di polizia e personale medico avvenuta a San Benedetto il 7 febbraio scorso quando, per renderlo innocuo, gli agenti dovettero usare il Taser. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dito staccato a poliziotta: "Stop falsità sulla sentenza. L’uomo resta detenuto"