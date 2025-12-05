Discriminato in hotel per la sua disabilità i titolari frequentano un corso d’accoglienza
I titolari dell’hotel che due anni fa discriminarono un giovane disabile invitando lui e la sua famiglia a pranzare in una sala riservata “per non infastidire gli altri clienti” hanno dovuto frequentare un corso dedicato all’accoglienza degli ospiti con disabilità.È questo l’esito della vicenda. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
