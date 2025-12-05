Disagi causati da cantieri e blocchi del traffico in autostrada dal 2026 i rimborsi automatici

Buone notizie per i cittadini, che finalmente potranno ottenere i rimborsi per i disagi subiti a causa di cantieri e blocchi del traffico in autostrada. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato la delibera che introduce il diritto al rimborso del pedaggio autostradale per i disagi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

