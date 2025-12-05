Disagi alle poste Bancomat in tilt Stop ai prelievi
Non è stata una giornata facile per i clienti di Poste Italiane quella di ieri mattina e pomeriggio. Numerosi sportelli sono andati in tilt a causa di un guasto e in molti per poter prelevare del denaro hanno dovuto girare numerosi sportelli. Sepsso anche senzaalcunrisultato. Tanta la rabbia, ma anche disagi per i più anziani che non avendo l’auto hanno dovuto fare la fila all’interno delle poste per prelevare i soldi di cui avevano bisogno. Non si è trattato di guasti al sistema, ma di una inverosimile coincidenza che ha messo in panne contemporaneamente gli Atm. Sta di fatto che in molti non hanno potuto prelevare i contanti necessari per i loro bisogni, non senza malumori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
