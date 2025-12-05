Disabilità Farchioni è la prima azienda umbra a usare la convezione ex articolo 14
La prima azienda umbra a usare lo schema di convenzione ex articolo 14 della Legge Biagi (decreto legislativo 2762003) approvato dalla Regione Umbria, che permette alle aziende obbligate all’attuazione della Legge 6899 - sul collocamento mirato delle persone con disabilità - di assolvere una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Assunta dalla cooperativa sociale VIVA una persona con disabilità con contratto di due anni - facebook.com Vai su Facebook
Incarichi a cooperative sociali con disabili: l'azienda Farchioni attiva la convenzione Vai su X