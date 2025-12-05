Diritto di precedenza su entrambi i lati in un senso unico alternato

Scrive il lettore:Non diminuiscono i tanti lavori per Forlì, ma almeno non bisognerebbe creare situazioni di pericolo. Oggi 5 dicembre in via Pelacano c'era un tratto lungo 100 metri con senso unico alternato, peccato che da entrambi i lati ci fosse il cartello di diritto di precedenza e al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

I due pesi e due misure di chi colpevolizza i pedoni e ciclisti: in questa situazione auto verde, pedone e ciclista hanno lo *stesso* diritto di precedenza benzinazero.wordpress.com/2025/11/30/i-d… #pedoni #ciclisti #automobile #precedenza #cds Vai su X

# I due pesi e due misure di chi colpevolizza i pedoni e ciclisti: in questa situazione auto verde, pedone e ciclista hanno lo *stesso* diritto di precedenza [https://benzinazero.wordpress.com/2025/11/30/i-due-pesi-e-due-misure-di-chi-colpevolizza-i-pedoni-e-cic - facebook.com Vai su Facebook

Dl lavoro: ok a novita' su diritto precedenza assunzioni per mamme - Le mamme con contratti a tempo determinato potranno conteggiare il periodo di congedo di maternità, ai fini dei requisiti necessari per acquisire il diritto di precedenza, per le assunzioni a tempo ... Da adnkronos.com

Diritto di precedenza nei contratti a termine: quali sanzioni in caso di mancato rispetto? - Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nella lettera di assunzione di contratto di lavoro a tempo determinato, obbligo il cui mancato rispetto può avere conseguenze ... Lo riporta ipsoa.it

Contratto a termine: il diritto di precedenza è attivabile anche durante il rapporto di lavoro - 19348 del 2024, la Corte di Cassazione ha legittimato la possibilità del lavoratore di esercitare il diritto di precedenza, in un rapporto a tempo determinato, già in costanza del ... Segnala ipsoa.it

Nessun diritto di precedenza per chi invia prima la domanda - Il ministero dell’Istruzione ha anticipato, rispetto agli anni scorsi, l’avvio delle iscrizioni e ha anche dato meno tempo alle famiglie rispetto allo scorso anno. Da ilsole24ore.com