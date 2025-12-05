DIRETTA | Tutte le news del 5 dicembre LIVE
In archivio gli ottavi di finale di Coppa Italia, ci avviciniamo al weekend di campionato: tutte le news di giornata su Calciomercato.it Completati tre quarti del programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ieri, hanno raggiunto il turno successivo il Bologna, che ha piegato il Parma, e la Lazio, che ha battuto il Milan. DIRETTA Tutte le news del 5 dicembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Ci avviamo, adesso, al weekend di campionato, con Napoli-Juventus per il quale l’attesa è sempre maggiore. Entrambe le squadre ci arrivano in situazione di emergenza infortuni, problemi di formazione per Conte e Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE Vai su X
Champions League Dresdner - Conegliano: OGGI PARTITA IN DIRETTA NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA Imoco Volley - facebook.com Vai su Facebook
Diretta/ Cagliari Torino Primavera (risultato finale 0-1): Carvalho regala 3 punti pesanti! (5 ottobre 2025) - 00 e alla stessa ora sarà trasmessa gratuitamente per tutti i tifosi e gli appassionati dall’emittente Sportitalia, che da ... Riporta ilsussidiario.net
DIRETTA/ Marsiglia Atalanta Primavera (risultato finale 0-0): pari amaro! (Youth League, 5 novembre 2025) - Tutte le informazioni della diretta Marsiglia Atalanta, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale Marsiglia Atalanta Primavera 0- ilsussidiario.net scrive