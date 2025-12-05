DIRETTA | Serie A Savicevic duro su Adzic | Non si può crescere così – Tutte le news del 5 dicembre LIVE

Calciomercato.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In archivio gli ottavi di finale di Coppa Italia, ci avviciniamo al weekend di campionato: tutte le news di giornata su Calciomercato.it Completati tre quarti del programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ieri, hanno raggiunto il turno successivo il Bologna, che ha piegato il Parma, e la Lazio, che ha battuto il Milan. DIRETTA Tutte le news del 5 dicembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Ci avviamo, adesso, al weekend di campionato, con Napoli-Juventus per il quale l’attesa è sempre maggiore. Entrambe le squadre ci arrivano in situazione di emergenza infortuni, problemi di formazione per Conte e Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta serie a savicevic duro su adzic non si pu242 crescere cos236 8211 tutte le news del 5 dicembre live

© Calciomercato.it - DIRETTA | Serie A, Savicevic duro su Adzic: “Non si può crescere così” – Tutte le news del 5 dicembre LIVE

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Diretta Serie Savicevic Duro