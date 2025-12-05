DIRETTA | Serie A gli arbitri della 14esima giornata – Tutte le news del 5 dicembre LIVE
In archivio gli ottavi di finale di Coppa Italia, ci avviciniamo al weekend di campionato: tutte le news di giornata su Calciomercato.it Completati tre quarti del programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ieri, hanno raggiunto il turno successivo il Bologna, che ha piegato il Parma, e la Lazio, che ha battuto il Milan. DIRETTA Tutte le news del 5 dicembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Ci avviamo, adesso, al weekend di campionato, con Napoli-Juventus per il quale l’attesa è sempre maggiore. Entrambe le squadre ci arrivano in situazione di emergenza infortuni, problemi di formazione per Conte e Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
Telesveva. . +++SERIE B LIVE: AGGIORNAMENTI DI JUVE STABIA-BARI IN DIRETTA DAL "MENTI" – SERIE D: PORTE GIREVOLI SULLA TREQUARTI DELLA FIDELIS, GRAVINA PREPARA UN MESE DI DICEMBRE "TUTTO CAMPANO" – SERIE C: SPUNT - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, gli arbitri della quattordicesima giornata: per Napoli-Juventus c'è La Penna, primo big-match per lui - Resi noti gli arbitri della quattordicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 6 a lunedì 8 dicembre ... Si legge su sport.virgilio.it
Le designazioni arbitrali per la 14ª giornata di Serie A - com/it come Le designazioni arbitrali per la 14ª giornata di Serie A. Riporta msn.com
Arbitri Serie A, le designazioni per la 13^ giornata - Napoli, sfida in programma domenica 30 novembre alle 20. Lo riporta sport.sky.it
Tremolada al “Ceravolo” per Catanzaro-Entella - ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 14esima giornata del campionato di serie B. Scrive corrieredellacalabria.it