DIRETTA | Savicevic punge Adzic Juve-Milan per Beraldo – Tutte le news del 5 dicembre LIVE

Calciomercato.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In archivio gli ottavi di finale di Coppa Italia, ci avviciniamo al weekend di campionato: tutte le news di giornata su Calciomercato.it Completati tre quarti del programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ieri, hanno raggiunto il turno successivo il Bologna, che ha piegato il Parma, e la Lazio, che ha battuto il Milan. DIRETTA Tutte le news del 5 dicembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Ci avviamo, adesso, al weekend di campionato, con Napoli-Juventus per il quale l’attesa è sempre maggiore. Entrambe le squadre ci arrivano in situazione di emergenza infortuni, problemi di formazione per Conte e Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta savicevic punge adzic juve milan per beraldo 8211 tutte le news del 5 dicembre live

© Calciomercato.it - DIRETTA | Savicevic punge Adzic, Juve-Milan per Beraldo – Tutte le news del 5 dicembre LIVE

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

DIRETTA/ Juventus Inter (risultato finale 4-3): capolavoro di Adzic! (Serie A, 13 settembre 2025) - Il derby d’Italia è alle porte e allora non poteva mancare il nostro angolo delle statistiche per capire chi nella diretta Juventus Inter tra i bianconeri e i nerazzurri potrà vantarsi o meno dei tre ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Diretta Savicevic Punge Adzic