DIRETTA | Savicevic punge Adzic Juve-Milan per Beraldo – Tutte le news del 5 dicembre LIVE
In archivio gli ottavi di finale di Coppa Italia, ci avviciniamo al weekend di campionato: tutte le news di giornata su Calciomercato.it Completati tre quarti del programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ieri, hanno raggiunto il turno successivo il Bologna, che ha piegato il Parma, e la Lazio, che ha battuto il Milan. DIRETTA Tutte le news del 5 dicembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Ci avviamo, adesso, al weekend di campionato, con Napoli-Juventus per il quale l’attesa è sempre maggiore. Entrambe le squadre ci arrivano in situazione di emergenza infortuni, problemi di formazione per Conte e Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
IL GENIO PARLA! #Savicevic a #Sky: "Il #Milan con #Allegri lotterà fino alla fine per lo Scudetto! Si vede la mano del mister in campo." SU #LEAO: "Merita la numero 10, ma per me è più un giocatore da fascia che da punta."
