Diretta | Putin | Nessun dialogo con l' Europa E gli Usa avvertono l' Ue | Stop all' espansione della Nato
La guerra in Ucraina entra in una fase di forti pressioni militari e diplomatiche. Mosca rivendica nuovi avanzamenti nel Donetsk, mentre da Washington arrivano segnali di una strategia volta a contenere il rischio di escalation e ridefinire i rapporti tra Europa e Russia. Londra valuta lo sblocco degli asset russi congelati, Kiev denuncia vittime civili e si moltiplicano gli sforzi negoziali tra Stati Uniti, Europa e Cremlino. Un quadro teso, segnato da aperture, timori e nuovi fronti sul terreno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
''Se l'Europa vuole scatenare una guerra, noi siamo pronti, adesso''. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin affermando di aver respinto le proposte europee perché ''inaccettabili per la Russia''. La diretta - facebook.com Vai su Facebook
Putin: «Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza». Trump: lavoriamo duro, la pace arriverà | L'Ucraina cambia strategia Vai su X
Ucraina, Putin: «Piano Usa possibile base per un accordo, ma questione chiave Crimea e Donbass russi» - «È in corso un processo serio per trovare una soluzione negoziata al conflitto e molti cercheranno di farlo fallire», ... Come scrive ilgazzettino.it
Putin, 'se si raggiunge la pace, nessun bisogno di truppe' - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato che, se si potesse raggiungere un accordo di pace sull'Ucraina, non ci sarebbe bisogno di truppe straniere. Segnala ansa.it