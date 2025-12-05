La guerra in Ucraina entra in una fase di forti pressioni militari e diplomatiche. Mosca rivendica nuovi avanzamenti nel Donetsk, mentre da Washington arrivano segnali di una strategia volta a contenere il rischio di escalation e ridefinire i rapporti tra Europa e Russia. Londra valuta lo sblocco degli asset russi congelati, Kiev denuncia vittime civili e si moltiplicano gli sforzi negoziali tra Stati Uniti, Europa e Cremlino. Un quadro teso, segnato da aperture, timori e nuovi fronti sul terreno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Diretta | Putin: "Nessun dialogo con l'Europa". E gli Usa avvertono l'Ue: "Stop all'espansione della Nato"