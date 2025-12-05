Diretta | Putin | Nessun dialogo con l' Europa E gli Usa avvertono l' Ue | Stop all' espansione della Nato

Ilgiornale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Ucraina entra in una fase di forti pressioni militari e diplomatiche. Mosca rivendica nuovi avanzamenti nel Donetsk, mentre da Washington arrivano segnali di una strategia volta a contenere il rischio di escalation e ridefinire i rapporti tra Europa e Russia. Londra valuta lo sblocco degli asset russi congelati, Kiev denuncia vittime civili e si moltiplicano gli sforzi negoziali tra Stati Uniti, Europa e Cremlino. Un quadro teso, segnato da aperture, timori e nuovi fronti sul terreno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

