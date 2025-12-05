Diouf Inter trasformazione in esterno già completata? Chivu si gode la sua ‘invenzione’ | conferma in arrivo col Como?

Inter News 24 Diouf Inter, trasformazione in esterno già completata? Chivu si gode la sua ‘invenzione’: verso la conferma sulla destra anche contro il Como. Il centrocampista francese Andy Diouf, dirottato a sorpresa sulla fascia destra nelle ultime uscite, ha convinto pienamente ambiente e staff tecnico, candidandosi con forza per una maglia da titolare. Come analizza l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu sembra aver compiuto una vera e propria trasformazione tattica. L’allenatore rumeno ha preso un interno di centrocampo e lo ha plasmato per farlo diventare una risorsa preziosa in una zona di campo sguarnita: l’invenzione del cambio di ruolo, da mediano a esterno, con tanto di inversione di fascia (mancino a destra), ha sortito subito gli effetti sperati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diouf Inter, trasformazione in esterno già completata? Chivu si gode la sua ‘invenzione’: conferma in arrivo col Como?

