Diouf apprendistato finito | Chivu ha trasformato il francese e ora può confermarlo

Il 22enne parigino ha trovato la sua dimensione lì dove l'allenatore l'ha lanciato dal primo minuto contro il Venezia, così dribbla il 'traffico' del cuore del centrocampo e ha una risorsa in più sulla corsia destra.

