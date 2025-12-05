Dimarco Betsson Player of the Month | i tifosi hanno votato lui per Novembre

Dimarco. Nel mese di novembre i tifosi dell’ Inter hanno espresso chiaramente la loro preferenza per il miglior giocatore nerazzurro, eleggendo Federico Dimarco come Betsson Player of the Month. Il terzino, già tra i favoriti del pubblico, ha raccolto i voti attraverso i canali social ufficiali del club, confermandosi uno dei punti di riferimento della squadra. Dimarco si è distinto nelle sei partite disputate dall’ Inter tra Serie A e Champions League grazie alla sua costanza, alla qualità tecnica e alla capacità di spingere in fase offensiva. La sua stagione è caratterizzata da numeri impressionanti: in campionato è il giocatore che ha creato più occasioni, ben 34, di cui quattro trasformate in assist vincenti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it