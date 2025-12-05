Digital Act Ue multa X per 120 milioni

12.32 La Commissione Ue accusa X di aver violato le regole comunitarie sui servizi digitali e ha comminato al social di Elon Musk una multa da 120 milioni di euro:45 milioni per la 'spunta blu', 35mln per presunte opacità nella pubblicità e altri 40mln per aver negato.a ricercatori l'accesso ai dati pubblici Riguardo alla 'spunta', la sua grafica potrebbe indurre in inganno gli utenti, facendo credere a profili verificati. E' la prima volta che la Commissione commina una multa per violazione del Dsa, il Digital Services Act. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

