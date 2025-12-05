Difficilmente Samantha Jones avrebbe approvato la scelta Ma l' abito è in pieno stile Sex and the City
S e il suo personaggio iconico in Sex and the City, Samantha Jones, era notoriamente allergica alle fedi nuziali, l’attrice che le ha dato il volto crede ancora fermamente nell’amore. Kim Cattrall, 69 anni, si è sposata per la quarta volta con il compagno di lunga data Russell Thomas. Nessun sfarzo hollywoodiano o party selvaggi a Manhattan: la coppia ha scelto l’atmosfera understated e brumosa di Londra per una cerimonia che è un inno alla raffinatezza e alla privacy. “Sex and The City”: Kim Cattrall contro tutte. guarda le foto Una cerimonia per pochi intimi. Il “sì” è stato pronunciato giovedì 4 dicembre presso la Chelsea Old Town Hall, il municipio chic di King’s Road. 🔗 Leggi su Iodonna.it
