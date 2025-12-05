Difficile dire di no a Cucinelli Anche per la premier

Non è stato chiaro per quale motivo Giorgia Meloni avesse tenuto così tanto a presenziare per due minuti netti, il tempo di una foto in tailleur pantalone di velluto di seta color panna, alla première del film autobiografico prodotto da Brunello Cucinelli e Rai Cinema e presentato al nuovo Teatro 22 di Cinecittà, il più grande d’Europa, fino a quando, in un incontro riservato di poche ore fa, “il visionario garbato” ha rivelato la loro consuetudine. “ Capita che mi telefoni anche solo per commentare un fatto, un episodio. Mi chiede come mi sia parso, se a mio giudizio abbia risposto adeguatamente in tale o talaltra occasione, come si farebbe con una persona molto più adulta quale io sono. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Difficile dire di no a Cucinelli. Anche per la premier

