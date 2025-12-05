Difendiamo il gioielliere dai suoi giudici

Fa discutere la condanna a Mario Roggero, colpevole di aver ucciso due rapinatori. Annamaria Bernardini de Pace: «Se i tribunali non fossero garantisti con i criminali, ci sarebbero meno crimini». Marcello Foa: «Decisione sbilanciata, come per il caso Ramy». Legittima difesa o illegittima vendetta? Secondo la sentenza d’Appello del tribunale di Torino non ci sono dubbi: i 14 anni e 9 mesi inflitti a Mario Roggero sono una dura punizione per chi «è andato oltre». La giustificazione d’una «reazione istintiva per proteggere la famiglia» dai rapinatori non ha retto in aula ma diventa il cuore del dibattito scaturito dalla severa condanna del gioielliere di Grinzane Cavour. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Difendiamo il gioielliere dai suoi giudici»

Leggi anche questi approfondimenti

È stato condannato in appello a 14 anni e 9 mesi di reclusione Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due rapinatori (Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino) che avevano assaltato la sua oreficeria il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, nel Cunee - facebook.com Vai su Facebook

Uccise due rapinatori in fuga, gioielliere condannato a 14 anni in appello. L’imputato: “Giudici non hanno avuto coraggio” - Confermata in appello la condanna per Mario Roggero che nel 2021 sparò a tre rapinatori uccidendone due dopo una rapina nella sua gioielleria ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Gioielliere uccise due rapinatori, Mario Roggero condannato a 14 anni in appello: «I giudici non hanno avuto coraggio» - È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo) uccise due rapinatori ... Si legge su leggo.it

Uccise 2 rapinatori, gioielliere invoca legittima difesa - Mario Roggero ha parlato ai giudici d'appello nel processo che lo vede imputato a Torino per l'uccisione di due rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria a Grinzane ... Si legge su msn.com

"Ho ucciso quei ladri per salvarmi la vita". Lo sfogo in aula del gioielliere di Grinzane Cavour - Il vicepremier ha scritto al gioielliere di Grinzane che ha ucciso due rapinatori dopo la lettura della sentenza di secondo grado ... lastampa.it scrive

Il gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi in appello, uccise due rapinatori a Grinzane Cavour: «I giudici non hanno avuto coraggio» - Il 28 aprile 2021, nel Cuneese, Roggero uccise Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino durante una rapina nella sua gioielleria. Secondo torino.corriere.it

Gioielliere sparò e uccise due ladri, in appello pena ridotta a 14 anni - Così ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Torino per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nell'aprile 2021, a seguito della rapina subita nel suo neg ... Riporta msn.com