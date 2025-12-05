Diego Dalla Palma le parole su Silvia Toffanin dopo l’intervista a Verissimo
Lo sconcerto generato dalle recenti dichiarazioni di Diego Dalla Palma non accenna a placarsi. L’artista, da sempre abituato a porsi con grande sincerità, ha rivelato di aver programmato la propria morte prima degli ottant’anni, accendendo un dibattito complesso, in cui intervengono temi etici, spirituali e soprattutto emotivi. Una presa di posizione forte, che ha inevitabilmente attirato critiche, giudizi e reazioni da più parti, come lui stesso ha raccontato: “Indipendentemente da Silvia Toffanin, non avrei mai pensato di essere così incompreso. Sono scioccato”. Lo scontro con Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Diego dalla Palma Milano - facebook.com Vai su Facebook
Diego Dalla Palma: “Silvia Toffanin non ha superato un lutto, non mi ha offeso a Verissimo. Ma mi sento incompreso” - it la reazione di Silvia Toffanin alle sue dichiarazioni sulla decisione di programmare la morte prima di compiere ... Scrive fanpage.it
Diego Dalla Palma: “Lo scontro con Silvia Toffanin? La capisco, ma avrei voluto parlare di più dei motivi della mia scelta” - Il make up artist torna sullo scontro nello studio di Verissimo sulla sua decisione sconvolgente di programmare la sua fine prima degli 80 anni ... today.it scrive
Silvia Toffanin furiosa a Verissimo, la brutta reazione ha lasciato il pubblico senza parole: cosa è successo - Silvia Toffanin, solitamente, appare posata ed elegante, ma ieri, durante il consueto appuntamento con Verissimo, ha perso le staffe. Come scrive donnapop.it
Verissimo, Silvia Toffanin irritata dalle parole di Diego Dalla Palma: lo scontro in puntata - Durante la puntata di Verissimo andata in onda ieri, Silvia Toffanin ha vissuto uno dei momenti più intensi e personali nella storia del programma. Riporta mondotv24.it
Diego Dalla Palma a Verissimo: “Rinuncio a una parte finale della mia vita”. Toffanin: “Presuntuoso” - Diego Dalla Palma racconta a “Verissimo” la sua scelta di programmare la sua morte prima degli 80 anni. Segnala dilei.it
A Verissimo, Diego Dalla Palma parla apertamente della scelta di morire prima degli 80 anni. Ecco la sua confessione a Silvia Toffanin. - Diego Dalla Palma a Verissimo: tra riflessioni sulla vecchiaia e la scelta di vivere fino in fondo secondo i propri termini. Come scrive notizie.it