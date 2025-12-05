Dieci sagre in Toscana nel ponte dell' 8 dicembre | festa nei paesi gli eventi da non perdere

Il weekend lungo che precede le feste di Natale: tantissime iniziative a tema Festività, gustando piatti tipici del periodo come funghi e polenta e visitando luoghi fuori dai normali flussi turistici ma ricchi di arte e storia. Un esercito di volontari nella grande macchina organizzativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dieci sagre in Toscana nel ponte dell'8 dicembre: festa nei paesi, gli eventi da non perdere

