Dieci minuti di applausi per la prima per i giovani under 30 al Teatro Alla Scala
Il Teatro alla Scala ha brillato di una luce speciale, tra abiti da sera scintillanti e smoking impeccabili, mentre una folla di giovani spettatori sotto i trent'anni prendeva possesso dei palchi e della platea per la tradizionale "primina" under30. L'energia è stata contagiosa: sorrisi, brindisi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Aloia ne fa due in dieci minuti e guida il Romano Banco alla vittoria dello scontro diretto. di Andres Daneluzzo #Giovanili #Under17 - facebook.com Vai su Facebook
«Lady Macbeth», 10 minuti di applausi alla prima under 30. E la Scala avverte: scene violente per gli spettatori - L’avviso che alcune scene potrebbero urtare la sensibilità degli spettatori compare sui tablet dei sottotitoli allo schiudersi del sipario. Come scrive msn.com
Macbeth, applausi e bandiere. Vessilli della Palestina macchiati rosso sangue esposti dal cast sul palco nella serata con Salvini (che era andato via prima) - Dieci minuti di applausi l’altra sera allo Sferisterio per il Macbeth verdiano proposto nell’allestimento di Emma Dante. Si legge su corriereadriatico.it
La Fenice, la prima tra le proteste: sette minuti di applausi e pioggia di volantini contro Venezi - Le maestranze del teatro trasformano Campo San Fantin in un palcoscenico simbolico della ... repubblica.it scrive
Un rigore causato e poi parato prima dell’infortunio: Mignolet fa tutto in dieci minuti - Si potrebbe definire breve ma intenso l’esordio stagionale di Simon Mignolet in questa edizione della Champions League. Scrive gianlucadimarzio.com