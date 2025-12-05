Dieci minuti di applausi per la prima per i giovani under 30 al Teatro Alla Scala

5 dic 2025

Il Teatro alla Scala ha brillato di una luce speciale, tra abiti da sera scintillanti e smoking impeccabili, mentre una folla di giovani spettatori sotto i trent'anni prendeva possesso dei palchi e della platea per la tradizionale "primina" under30. L'energia è stata contagiosa: sorrisi, brindisi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

dieci minuti di applausi per la prima per i giovani under 30 al teatro alla scala

© Milanotoday.it - Dieci minuti di applausi per la prima per i giovani under 30 al Teatro Alla Scala

