Ci svegliamo tutte le mattine con una nuova classifica del panettone e non vorremmo mai essere nei panni di chi deve decretare il primo o il secondo classificato. Per qualcuno pare uno sforzo assai più grande di chi, quel lievitato, lo ha pensato, impastato, sfornato e venduto. A Gastronomika non si fanno classifiche sul panettone perché abbiamo imparato che ci sono regole sì, ma anche interpretazioni, visioni e gusti. Per non parlare dei lievitati alternativi al classico, dove assaggiamo follie, esercizi di stile, tendenze di mercato riportate in un impasto che ha una sua importanza, anche fosse solo per il costo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Dieci lievitati alternativi di Natale e perché sceglierli