Dieci lievitati alternativi di Natale e perché sceglierli
Ci svegliamo tutte le mattine con una nuova classifica del panettone e non vorremmo mai essere nei panni di chi deve decretare il primo o il secondo classificato. Per qualcuno pare uno sforzo assai più grande di chi, quel lievitato, lo ha pensato, impastato, sfornato e venduto. A Gastronomika non si fanno classifiche sul panettone perché abbiamo imparato che ci sono regole sì, ma anche interpretazioni, visioni e gusti. Per non parlare dei lievitati alternativi al classico, dove assaggiamo follie, esercizi di stile, tendenze di mercato riportate in un impasto che ha una sua importanza, anche fosse solo per il costo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Approfondisci con queste news
I nostri lievitati Natale 2025 Prenotabili fino a domenica 14/12 al 0332743679 #pasticceriacardy #pastry #panettone #natale #christmas #pasticceria - facebook.com Vai su Facebook
Il Natale del WWF: dieci azioni per una festività sostenibile - Come ogni anno il WWF Italia pubblica il Decalbero, suggerendo dieci azioni che ognuno di noi può compiere facilmente per festeggiare il Natale facendo del bene a noi stessi e al Pianeta. ilfattoquotidiano.it scrive