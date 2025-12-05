Dicembre al River House | cinque notti per salutare l’anno in pista
Dicembre 2025 per River – Cremona profuma di attesa e di musica: un mese fitto di appuntamenti in cui il club di Soncino si prepara a chiudere l’anno a ritmo serrato, tra format urban, serate dedicate agli studenti, notti pensate per le ragazze e appuntamenti che trasformano la pista in un grande abbraccio collettivo. River . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Chi ha il bottino della rapina all'agenzia indiana di Santa Clara River? Tex n. 782, “Dollari insanguinati”, di Pasquale Ruju e Alfonso Font, in edicola dal 6 dicembre! - facebook.com Vai su Facebook
River to River Indian Film Festival, a Firenze dal 5 al 10 dicembre - Al via il 25° River to River Florence Indian Film Festival, unico festival in Italia interamente dedicato alla cinematografia e alla cultura del subcontinente indiano, dal 5 al 10 dicembre al Cinema ... Segnala nove.firenze.it