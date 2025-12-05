Dicembre al caldo il meteo anomalo verso Natale | le previsioni
(Adnkronos) – Natale al caldo in Italia? Troppo presto per dirlo, ma l'inizio di dicembre intanto regala un quadro meteo anomalo per l'ultimo mese dell'anno da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Niente pioggia e temperature in salita: nel corso della prossima settimana si verificherà un drastico cambiamento, soprattutto rispetto a visto nel corso .
Dicembre al caldo, il meteo anomalo verso Natale: le previsioni - Troppo presto per dirlo, ma l'inizio di dicembre intanto regala un quadro meteo anomalo per l'ultimo mese dell'anno da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Secondo adnkronos.com
Meteo: spunta il caldo anomalo, il dietrofront di Dicembre ha già una data - L’inverno, appena agli inizi, ha già fatto un passo indietro rispetto all’andamento meteo di fine Novembre. Come scrive msn.com
Arriva l’anticiclone dell’Immacolata: dal weekend tornano sole e caldo anomalo - Dopo il maltempo, arriva l’anticiclone dell’Immacolata con tanto sole e caldo anomalo. Si legge su repubblica.it
Caldo anomalo, zero termico alle stelle nel pieno di Dicembre - Il ciclone che sta attraversando il Sud Italia in queste ore sarà l'ultima perturbazione prima di una parentesi di stabilità dominata dall’alta pressione ... Come scrive meteogiornale.it
Meteo dicembre 2025, altro che inverno: in arrivo nebbia, piogge e temperature in rialzo - Il meteo di dicembre 2025 sorprenderà gli italiani: al posto del freddo, arrivano piogge, nebbia e clima mite. Scrive blogsicilia.it
Meteo impazzito, Roma si prepara al dicembre più instabile degli ultimi anni | Piogge atlantiche e disastro tra Immacolata e Natale - Il conto alla rovescia verso l’ultima parte dell’anno si apre con un quadro meteo tutt’altro che monotono. romait.it scrive