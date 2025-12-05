Dice che ha agito sempre con rigore ma la Mogherini intanto si dimette
Lei e Stefano Sannino fanno un passo indietro, però la frittata è fatta I russi parlano di doppia morale. Gli Usa: «Era amica di Cuba». Si chiama patteggiamento, ma in Italia perché ha un significato procedurale preciso: accetto una pena senza dichiararmi colpevole. Si ratifica questa intesa davanti al giudice. A Bruges le cose sono andate più o meno così, ma è solo- per dirlo nel linguaggio diplomatico tanto caro ai protagonisti di questa storia che in comune hanno d’essere dei fedelissimi di Romano Prodi e del Pd - un gentlemen agreement tra accusa e accusati: noi ci dimettiamo e voi non ci ammanettate. 🔗 Leggi su Laverita.info
Argomenti simili trattati di recente
Dopo l'irruzione dei Pro Pal al quotidiano La Stampa, abbiamo parlato con il vicedirettore del giornale, Federico Monga, che dice: "Evidentemente chi ha agito non legge il nostro giornale" - facebook.com Vai su Facebook
Allegri: "Rigore? Se il Var dice che non c'è va tolto" - Queste le parole dell'allenatore rossonero: "Modric è un campione e come tutti i campioni è umile e si ... Riporta sport.sky.it