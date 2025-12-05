Diario di una schiappa – Ora basta recensione | dai libri di Jeff Kinney gioie e dolori del rapporto padre-figlio

La nostra recensione di Diario di una schiappa – Ora basta, nuovo lungometraggio d’animazione tratto dai divertentissimi libri di Jeff Kinney e in streaming su Disney+ dal 4 dicembre 2025. Stesso stile ma una nuova sfida per il povero Greg: far ricredere suo padre e dimostrarsi, per una volta, un po’ meno schiappa. Questo il punto di partenza del nuovo lungometraggio d’animazione tratto dai libri di Jeff Kinney, Diario di una schiappa – Ora basta. Con la regia di Matt Danner, una storia che piacerà soprattutto ai più piccoli e che vive di cose semplici (ma ben fatte). Greg vs papà. Greg si ritrova continuamente in contrasto con le eccessive aspettative di suo padre Frank. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

