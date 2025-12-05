Diario di una schiappa - Ora basta Jeff Kinney | Greg ha un legame speciale con l' Italia

Movieplayer.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra intervista al creatore del fenomeno per ragazzi. Tornato in streaming su Disney+. Giusto in tempo per le feste di Natale. Diario di una schiappa è un franchise fortunatissimo che continua a trovare nuova vita e nuovi bambini da appassionare con le sue vignette semplici ma efficaci e divertenti, che raccontano il quotidiano. Prima i libri - siamo arrivati al 20° negli Usa e al 19° da noi - poi i film live action - quattro, dal 2010 al 2017 - e infine i film d'animazione - quattro anche in questo caso - da quando esiste Disney+. L'ultimo in ordine di tempo, Ora basta, arriva nel mese delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

