Di Paola ha un debole per Carpi Due reti da favola serve la terza
Da ottantaquattro anni Carpi-Vis Pesaro è sinonimo di spettacolo ed equilibrio. Uno scontro che nel tempo è salito di livello. Da quelli in Promozione degli anni 50 a quelli in serie D tra gli anni 60 e 80. Dal 2000 in poi solo serie C. Se per la Vis questa categoria si è dimostrata una colonna d’Ercole per il Carpi è risultata un trampolino di lancio prima e un obiettivo da raggiungere poi. Nel 2012 la prima promozione in B, nel 2014 quella in A. Poi ancora tanta B e C. Nel 2021 il fallimento e la ripartenza dalla D. Una categoria che vincerà solo dopo tre anni. La Vis è tornata a sfidare il Carpi soltanto nella scorsa stagione, con esiti opposti rispetto a quelli del 20-21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Meloni debole con le banche, potente con i poveri. - facebook.com Vai su Facebook
È quando sei più debole che Dio ti chiede una testimonianza più forte. È quando hai dubbi sulla tua fede che Dio ti chiede di fugare i dubbi altrui. È quando sei più stanco che Dio ti chiede di fare uno sforzo ancora più grande. Puoi dire di no. Oppure fidarti. E l Vai su X
Di Paola ha un debole per Carpi. Due reti da favola, serve la terza - Da quelli in Promozione degli anni 50 a quelli in serie D tra gli anni 60 ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it