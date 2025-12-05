Da ottantaquattro anni Carpi-Vis Pesaro è sinonimo di spettacolo ed equilibrio. Uno scontro che nel tempo è salito di livello. Da quelli in Promozione degli anni 50 a quelli in serie D tra gli anni 60 e 80. Dal 2000 in poi solo serie C. Se per la Vis questa categoria si è dimostrata una colonna d’Ercole per il Carpi è risultata un trampolino di lancio prima e un obiettivo da raggiungere poi. Nel 2012 la prima promozione in B, nel 2014 quella in A. Poi ancora tanta B e C. Nel 2021 il fallimento e la ripartenza dalla D. Una categoria che vincerà solo dopo tre anni. La Vis è tornata a sfidare il Carpi soltanto nella scorsa stagione, con esiti opposti rispetto a quelli del 20-21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Di Paola ha un debole per Carpi. Due reti da favola, serve la terza